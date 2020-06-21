Как считает акушер-гинеколог Екатерина Жуманова, на любую боль в груди нужно обязательно реагировать.

грудь

Иногда причина может быть проста, например, неправильно подобранное белье. Дело в том, что различные вкладки для белья нарушают терморегуляцию, сильно сдавливают грудь, и в определенные фазы цикла это может вызвать неправильный отток лимфы, из-за чего возникает чувство распирания.

Грудь может болеть из-за мастопатии — доброкачественного изменения молочной железы, которое часто сопровождает гормональные изменения. Кроме того, грудь реагирует на гормональные препараты, фазы цикла, возрастные изменения.

— Нечастый диагноз, который ставится при боли в груди, — тромбофлебит подкожных вен молочной железы. Женщина может обратить внимание, что грудь стала более горячей, появился отек, есть покраснение вкупе с болью. Часто грудь может болеть из-за кисты молочной железы, — отметила врач в эфире программы «О самом главном».

По ее словам, при раке молочной железы боль бывает редко.

— Боль, действительно, бывает редкой при раке молочной железы. Но если новообразование достаточно большое, если оно нарушает венозный отток, то может возникать болевой синдром, — подчеркнула медик.

Кроме того, если есть выделения из соска, изменилась кожа, ее цвет, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Как ранее сообщила директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Екатерина Каракулина, самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких. Если брать структуру смертности, то на первом месте — рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.