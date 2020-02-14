Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, для кого может представлять опасность приход ранней весны.

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, а также люди преклонного возраста.

В периоды скачков атмосферного давления люди данных категорий могут столкнуться с обострением заболеваний, головной болью, а также болью в суставах и сердце. Конев отметил, что большинство инфарктов происходит в период аномально теплой погоды или при резких скачках атмосферного давления.

При этом можно самостоятельно подготовить свой организм к резким изменениям погоды. Для этого следует уменьшить количество физических нагрузок, принимать прописанные врачом лекарственные препараты и отказаться от вредных привычек — курения и употребления алкогольных напитков.

11 февраля глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, что весна на территории европейской части России, предположительно, наступит через несколько недель. Однако он отметил, что прогнозы в этом году осложняются, так как нынешняя зима отличается от прошлых лет и погода непредсказуема.