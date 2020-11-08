Измерять температуру каждые пять минут бессмысленно, отметил терапевт Алексей Добровольский. По его словам, «при инфекционных заболеваниях она повышается к вечеру».

градусник

Распространенная ошибка — паниковать при незначительном повышении температуры, поскольку цифры на термометре — далеко не единственный показатель здоровья. В любом случае, врач смотрит на общее состояние пациента.

Более того, есть пациенты, у которых температура превышает показатель нормы и держится на уровне 37–37,3 градуса.

Ранее доктор Мясников раскритиковал тех, кто поддается панике и звонит в скорую помощь, жалуясь на небольшую температуру. По его словам, она считается нормальной, если не превышает 37,5 градуса.

Медики подчеркивают, что жар при болезни является нормальным явлением и даже желательным. Так организм борется с вирусами и бактериями. Они не советуют сбивать температуру, не превышающую 38,5 градусов, хотя есть исключения. Так, для сердечников и для людей с судорожной готовностью нужно делать исключения.

Время измерения для ртутного термометра составляет 6 минут, максимум 10, а электронный нужно держать под мышкой еще 2-3 минуты после звукового сигнала.

Отмечалось, что многие пациенты, переболевшие коронавирусом нового типа, жалуются на высокую температуру, которая держится несколько дней, и сбить ее крайне трудно. Если к этому состоянию присоединяется одышка, нужно звонить в скорую помощь.