Переболевшие коронавирусом нового типа люди иногда рассказывают, что долго не могут восстановиться после болезни, они чувствуют слабость и разбитость. Некоторые медики отмечают, что их пациентам нужно качественная реабилитация.

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По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, у перенесших коронавирус могут пожизненно остаться парестезия (вид нарушения чувствительности) и слабость. Причем, по его словам, пациенты иногда жалуются на такую слабость, «что сил нет ни на что вообще».

Парестезия — постоянное субъективное ощущение покалывания, кручения, «ползанья мурашек», жжения. Такие неприятные ощущения знакомы каждому, особенно если долго просидеть в неудобной позе, но обычно они кратковременны.

Еще у переболевших коронавирусом может наблюдаться стойкое повышение артериального давления. Если человек и до этого страдал гипертонией, то ситуация особенно неприятна. По словам медика, к развитию гипертонической болезни дополнительно ведет нарушение магниево-кальциевого обмена.

Если у человека имеется сахарный диабет, ожирение, другие хронические заболевания, особенно связанные с сосудами, то риск развития тяжёлых последствий увеличивается ещё больше.

Такие нарушения, в основном, связаны с поражением сосудов, которое происходит при тяжелом и среднетяжелом течении коронавирусной инфекции.

По прогнозу пульмонолога Александра Карабиненко, коронавирусом так или иначе могут переболеть все, поскольку он циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными носителями. При помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев, но не избавиться от вируса совсем.