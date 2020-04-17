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Россия пока не приблизилась к пику заболеваемости COVID-19, считает врач-реаниматолог городской клинической больницы №40 в Коммунарке Егор Ларин.

«Я считаю, что пик наступит не в самое ближайшее время, но мы к нему уже готовы», — цитирует врача «Парламентская газета».

Спрогнозирован пик коронавируса в России

Он добавил, что в больнице в Коммунарке разворачивают дополнительные койки, привлекают персонал и мобилизовали все силы. Кроме того, Ларин рассказал о постоянной связи с коллегами из регионов — медики регулярно обмениваются информацией и консультируются.

«Также мы общаемся с итальянскими, французскими, китайскими коллегами, чтобы что-то почерпнуть для себя и не прокладывать новый путь, а использовать предшествующий опыт», — добавил реаниматолог.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два миллиона человек, 131 тысяча умерли.

В России выявили более 32 тысяч заболевших (за последние сутки — 4070), 273 человека скончались, почти 2,6 тысячи выздоровели.

Россиян призвали соблюдать все меры предосторожности, в том числе соблюдать дистанцию в общественных местах и носить маски. Кроме того, власти разработали пакет экономических мер для поддержки бизнеса и граждан.

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