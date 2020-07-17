Заведующая отделением неврологии пермского краевого госпиталя для ветеранов войны скончалась после заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте краевого Министерства здравоохранения.

В сообщении уточняется, что женщина скончалась на 63-м году жизни.

— Заражение не связано с профессиональной деятельностью специалиста и произошло в быту, — пояснили в ведомстве.

По данным Минздрава, за время эпидемии COVID-19 в Пермском крае выявили 4803 случая заражения коронавирусом, вылечились 3790 человек.