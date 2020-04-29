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Заразность коронавируса чрезвычайно высокая, рассказал «Московскому комсомольцу» нейрохирург Алексей Кащеев.

Медик напомнил, что иммунитет является одной из самых сложных и загадочных систем в организме человека. До конца не понятен принцип его работы. По словам Кащеева, есть определенные генетические особенности, которые делают человека менее восприимчивым к инфекциям.

Однако как будет развиваться ситуация с коронавирусом, пока неясно. Нейрохирург напомнил, что у детей, согласно данным, коронавирус не вызывает тяжелых или средних форм заболевания. Кроме того, существует мнение, что дети заражаются не друг от друга, а от взрослых. Для большинства инфекций, например кори или ветрянки, характерен обратный механизм.

«Поэтому на особо хороший иммунитет не стоит полагаться. Есть основания считать, что мы все этим переболеем», — подытожил он.

В России число заболевших COVID-19 достигло 99 399 человек. Выздоровели 10 286 пациентов, 972 человека скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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