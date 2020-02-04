Сахар, животный белок и алкоголь губят иммунитет, заявила в понедельник, 3 февраля, врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве».

«Иммунитет — это сторож, борющийся с внешними и внутренними врагами», — считает она.

Наиболее вредным продуктом врач назвала сахар, поскольку он вызывает сахарный диабет и «блокирует образование белых кровяных телец», что плохо сказывается на иммунитете.

Кроме того, по словам Соломатиной, термически не обработанные продукты гораздо полезнее, чем те, что подверглись воздействию высокой температуры. Также на организме человека плохо сказывается употребление красного мяса, а также алкоголя, который вызывает обезвоживание.

Вредны и продукты, влияющие на кислотность желудочного сока, например, усилители вкуса такие, как глутамат натрия.

Вместе с тем помогают укрепить организм витамин D (печень трески, яйца, семечки) и А, кисломолочные продукты, а также овощи. Диетолог посоветовала использовать для жарки нерафинированное масло.

3 февраля Соломатина предупредила, что нехватка витамина D чревата частыми простудными заболеваниями, а также повышением риска развития диабета первого типа.