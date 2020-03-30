Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев дал рекомендации, которых следует придерживаться владельцам собак при прогулке с питомцем. Об этом специалист рассказал порталу «НьюИнформ».

По словам специалиста, несмотря на то, что из-за введенных ограничений на улице стало меньше людей, это не гарантирует безопасность хозяевам собак, которые вынуждены ежедневно гулять с ними. Он подчеркнул, что нет необходимости в длительном пребывании на улице.

«Ее нужно просто выгулять, чтобы она сделала все свои дела, и уходить. Те, кто выводят собак на специально отведенные спортплощадки — уже придется без этого», — приводит слова Зайцева «Федеральное агентство новостей».

Врач также отметил, что животному для удовлетворения своих природных потребностей хватает нескольких минут. Он напомнил о необходимости избегать контактов с другими питомцами и их хозяевами, а при невозможности сделать это следует поискать другое место для выгула.

Доктор также указал на то, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация требует от собачников выполнения ряда определенных профилактических мероприятий: мыть лапы животного после прогулки на улице — эта процедура снижает риски заражения опасной инфекцией, а также не забывать о собственной гигиене.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на перемещение из-за коронавируса. В связи с этим столичные власти ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех москвичей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку. Также можно выходить на улицу для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. 23 марта жителей Москвы старше 65 лет или с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. 25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

26 марта московские власти расширили перечень ограничений в связи с распространением в стране коронавируса. В частности, все рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общественного питания были обязаны закончить обслуживание в залах и уйти на доставку еды или выдачу еды на вынос.Также были закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области. Ранее 30 марта сообщалось, что за сутки в Коммунарке скончались два пациента, у одного из которых был подтвержден коронавирус, у другого такой диагноз был вероятен.

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