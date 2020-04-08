Врач Тимур Пестерев дал рекомендации о том, как не заразить домашнего питомца коронавирусом и что делать, если у животного возникнут симптомы заболевания. Об этом эксперт рассказал «РИА Новости».

По его словам, в мире уже были два документально подтвержденных случая заражения коронавирусом кошки на Тайване и тигрицы в США. Пестерев считает, что при подтвержденном диагнозе у человека ему не следует контактировать с животным, а при возникновении симптомов COVID-19 у животного его лучше изолировать.

При этом эксперт отметил, что коронавирус еще мало исследован, особенно это касается восприимчивости у домашних животных. Пестерев отметил, что про собак информации нет, но кошки чисто теоретически могут заражаться коронавирусом. Однако могут ли они являться переносчиками, пока неизвестно.

Пестерев посоветовал поберечь себя и окружающих и не подпускать к здоровым людям питомца с симптомами коронавируса. COVID-19 у кошек проявляется сухим кашлем, который, предположительно, может стать источником заражения.

В настоящее время в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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