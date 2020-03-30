Самым печальным сценарием развития ситуации с распространением коронавируса может быть продление режима самоизоляции на год-полтора. При этом эпидемия в России может пойти на спад уже к апрелю. Такое мнение выразил врач-терапевт Захар Лейкин.

По его словам, для спада эпидемии COVID-19 нужно, чтобы у 70% населения выработался иммунитет к вирусу. Для этого одним придется переболеть, а другие дождутся вакцины, на разработку которой может уйти до 1,5 года.

Все это время будет необходимо соблюдать санитарный режим изоляции, считает эксперт.

«Обязательно нужно следовать указаниям по соблюдению санитарного режима самоизоляции… Нужно ждать разработки вакцины… Условно говоря, 12-18 месяцев продлится режим изоляции во всех странах. В самом печальном сценарии именно так может и быть», — сказал он в интервью RT.

Комментируя мнение некоторых специалистов о «сезонности» нынешней пандемии и ее прекращении к лету, Лейкин указал, что во многих странах в марте уже достаточно высокая температура, но вирус все еще распространяется.

По мнению эксперта, в РФ на спад вспышка COVID-19 может пойти к середине апреля. При этом всего могут заразиться около 20 тыс. человек.

Стабилизируется ситуация, по его мнению, к июлю. На все это указывает динамика эпидемии в Китае, добавил он.

20 марта российский врач Александр Мясников выразил мнение, что пандемия коронавируса в мире прекратится уже к середине апреля. Однако осенью вероятна вторая волна заболеваний.