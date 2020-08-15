Россияне бурно обсуждают предстоящую вакцинацию от коронавируса первого типа. Известно, что Россия первой разработала вакцину.

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Люди опасаются негативных последствий прививок, а раньше они боялись инфекционных заболеваний, рассказала врач-инфекционист Наталья Макрецова.

По ее словам, исчезновению дифтерии, оспы, кори и других смертельно опасных инфекций люди обязаны именно прививкам. Однако сейчас есть такое мнение, что если болезни исчезли, то и прививаться от них смысла нет.

— Но все, к сожалению, не так просто. Возбудители той же оспы и кори никуда не делись. Просто благодаря своевременной инъекции люди стали менее подвержены этим болезням, — отметила эксперт.

Отказ от вакцинирования — потенциально опасная затея, подчеркнула врач. Он напомнила, как в 90-е годы Россию накрыла волна эпидемии дифтерии, когда люди начали умирать от осложнений. А когда-то они отказались от ревакцинации.

Макрецова предупредила, что если сейчас начнется новая антипрививочная волна, события могут повториться.

— Нас накроет волна управляемых инфекций, против которых так долго разрабатывались качественные вакцины, специально создавались календарные прививки, чтобы сформировать иммунную прослойку, которая бы не позволила болезни прогрессировать и распространяться, — сказала врач.

По ее словам, люди боятся побочных эффектов вредных примесей. Однако, отметила медик, в вакцинах больше не применяют формальдегид.

Тем не менее, проблема есть — аллергенность населения, особенно у детей. По словам врача, должен быть серьезный подход к каждой вакцине. Важно поработать с иммунитетом, разобраться, от каких компонентов возникают сложности.

Президент Владимир Путин поручил сделать вакцинацию от коронавируса добровольной.

Первые партии вакцины выпустят в течение двух недель, объявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе брифинга. В первую очередь ее производство будет ориентировано на российский рынок, чтобы «закрыть потребность».