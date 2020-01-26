СПОРТ

Впервые за 14 лет российским фигуристам досталось все золото Чемпионата Европы

18:03 26/01/2020

Российские фигуристы стали обладателями золота во всех четырех дисциплинах чемпионата Европы по фигурному катанию. Среди женщин россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь призовой пьедестал, передает Sport.ru. Подобные рекордные показатели у представителей РФ впервые за 14 лет.

Спортивное событие проходило в Австрии с 20 по 26 января. В соревновании пар впервые три места за Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, а также Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным. В одиночном катании у мужчин победу одержал Дмитрий Алиев. Среди танцевальных дуэтов первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В общей сложности российские спортсмены забрали 10 из 12 медалей чемпионата. В последний раз аналогичного результата российским спортсменам удалось добиться в 2006 году на ЧЕ в Лионе.



