Эксперты УЕФА назвали символическую сборную Лиги чемпионов минувшего сезона. Наибольшее представительство у победителя турнира «Баварии» — девять игроков. Тремя футболистами обозначен финалист завершившегося розыгрыша «Пари Сен-Жермен».

УЕФА впервые с момента учреждения символических сборных года (сезон-2013/14) не включил в команду пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса», гол которого болельщики признали самым красивым в турнире.

Полностью символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона-2019/20 выглядит следующим образом:

вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико») и Антони Лопеш («Лион»),

защитники: Альфонсо Дэвис, Джошуа Киммих, Давид Алаба (все — «Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайо Упамекано («Лейпциг») и Анхелиньо («Манчестер Сити» и «Лейпциг»),

полузащитники: Тьяго Алькантара, Леон Горецка, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Уссем Ауар («Лион»), Марсель Забитцер («Лейпциг»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен») и Алехандро Гомес («Аталанта», Италия),

нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба — «Бавария»), Килиан Мбаппе, Неймар (оба — «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).