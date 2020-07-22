Родство установили по анализу ДНК.

Ученые из Австралии нашли у побережья Нового Уэльса личинок одной из самых больших рыб на Земле — Mola alexandrini, пишет Daily Mail.

Взрослая особь этой рыбы весит около 2000 кг, длина ее тела — 3 м. При этом личинки, которых нашли ученые, оказались крохотными — всего 2 мм. Чтобы подтвердить их родство, исследователи взяли образец ДНК из глаза личинки. Без него, как отмечают эксперты, невозможно было установить, что найденный образец принадлежит Mola alexandrini.

Сообщается, что взрослая особь этой рыбы выставлена в Австралийском музее.

Mola alexandrini плавает преимущественно у побережий. Из-за своих внушительных размеров и плавника на спине ее часто принимают за акулу. Она является одной из самых больших костных рыб на Земле.