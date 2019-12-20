СПОРТ

Возвращение в игру: Шарапова одержала победу в первом матче за четыре месяца

13:29 20/12/2019

Россиянка Мария Шарапова сумела одержать победу в первом матче за четыре месяца. В выставочном матче она взяла верх над австралийкой Айлой Томлянович, пишет портал Argumenti.ru.

Встреча прошла на турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби и завершилась со счетом 6:4, 7:5. В первом сете Томлянович вела 3:0, однако не смогла удержать свое преимущество. Шарапова выиграла четыре гейма подряд. Второй сет развивался по аналогичному сценарию. Спортсменка из Австралии повела со счетом 4:1 и, казалось, уже не упустит своего. Однако Шарапова и не думала сдаваться – она выровняла игру, а потом и превзошла свою соперницу.

Наша Маша Карьера великой Шараповой (ФОТО)

Напомним, в начале прошлого сезона Шарапова из-за травмы плеча пропустила более четырех месяцев. В июне 2019-го россиянка вернулась на корт и дошла до второго круга на турнире в Мальорке. На Уимблдоне и US Open она проиграла в первом круге. Затем на Открытом чемпионате США в конце августа она с разгромным счетом уступила Серене Уильямс и на корт больше не выходила. На данный момент Шарапова занимает 137-ю строчку в рейтинге WTA, между тем прошлый год она закончила в топ-30 сильнейших теннисисток мира. Ранее сообщалось, что Мария Шарапова снялась в сериале с голливудскими знаменитостями Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. О своем «невероятном опыте» спортсменка рассказала в социальных сетях.



