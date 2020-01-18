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Возвращение к истокам: в Бишкеке открыли этноплощадку для детей

06:24 18/01/2020

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В Бишкеке открыли этноплощадку для детей. Здесь они могут научиться стрелять из лука, примерить исторический костюм и поиграть в старинные игры, сообщает телеканал «МИР 24».

Этноплощадка поделена на несколько зон, где ребята не просто развлекаются, но и узнают исторические факты и народные традиции. Например, то, что древние кыргызы играли в кости для того, чтобы разработать тактику для сражений. Показывают здесь и другие интересные игры.

«Есть ордо альчики, таяк-тартыш – перетягивание палки. Кстати, он вошел во Всемирные игры кочевников — называется мас-рестлинг. Также есть бука-тартыш, древняя игра – перетягивание каната на шее, стрельба из традиционного лука. У нас самый большой тир здесь на территории Кыргызской Республики и историческое фехтование», – указал каскадер, тренер на этноплощадке Фархат Косимов.

Этноплощадку открыли в рамках Года развития регионов, цифровизации и поддержки детей.



