В России могут изменить закон «Об оружии» прописав там, что покупка газового, огнестрельного гладкоствольного, а также спортивного, охотничьего и сигнального оружия будет не доступна гражданам до 21 года. Это сказано в законопроекте, который планирует рассмотреть 12 марта Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Авторами инициативы выступили депутаты Госсовета Татарстана, отметив, что минимальный возраст для покупки оружия нужно увеличить с 18 до 21 года. Законопроект затрагивает также вопросы покупки холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или с казачьей формой.

«Увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, необходимо для осознания повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас лицензия на приобретение ружей или пистолетов выдаётся гражданам после прохождения подготовки и проверки знания правил и наличия навыков безопасного обращения с оружием. При этом владельцы огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов и гражданского огнестрельного оружия самообороны обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием. Депутаты Госсовета Татарстана предлагают обязать проходить такую проверку и владельцев охотничьих ружей.

Кроме того, авторы указали, что лицензия на приобретение оружия не выдаётся гражданам, подвергнутым административному наказанию за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий.

«Это ограничение должно действовать до окончания срока действия административного наказания», — отметили региональные депутаты.

Они привели данные, согласно которым в Татарстане гражданским оружием владеют более 49 тысяч граждан, в пользовании которых находятся почти 74 тысячи единиц различного вида оружия, в том числе 52,5 тысячи единиц гладкоствольного оружия, более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения, более 5 тысяч единиц оружия с нарезным стволом и более 5 тысяч единиц газового оружия. Количество охотничьего гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия с нарезным стволом составляет 78 процентов от общего числа. Огнестрельное оружие ограниченного поражения и газовые пистолеты есть только у 22 процентов владельцев оружия на территории Татарстана.

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