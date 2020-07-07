Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков достигли договоренности о предварительной дате возобновления сезона, матчи отборочного раунда Кубка Стэнли стартуют 1 августа, сообщает официальный сайт НХЛ.

В рамках диалога были установлены следующие даты: начало официальных тренировочных сборов (13 июля); клубы прибудут в города, которые будут принимать матчи плей-офф (26 июля); 1 августа стартуют матчи отборочного раунда, города проведения на данный момент не определены.

Окончательное решение будет принято в течение нескольких дней, на этот период стороны воздержатся от комментариев.

Ранее комиссар НХЛ Билл Дэйли рассказал об условиях протоколов для возобновление сезона. По его словам, заражение коронавирусом одного из игроков не должно повлиять на дальнейшее выступление всей команды, хоккеист или сотрудник с положительным результатом теста будет изолирован. Лига предупредила, что вспышка инфекции может поставить под удар розыгрыш всего турнира. НХЛ будет отвечать за ежедневное тестирование на коронавирус игроков и сотрудников команд, как только они прибудут в города, где будут проходить матчи.

На данный момент команды НХЛ находятся на второй фазе регламента по возобновлению: хоккеисты тренироваться на площадках группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам, на базы команд не допускаются представители СМИ, родные, массажисты и другие люди, не связанные напрямую с тренировочным процессом.

В понедельник стало известно, что число положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков клубов НХЛ возросло до 23. С начала второго этапа тестирование прошли 396 игроков, было проведено более 2900 тестов. Все заболевшие игроки изолированы.

Ранее сообщалось о множественных случаях заражения коронавирусом в «Сент-Луисе», где играют российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, команда приостановила тренировки до понедельника, инфекция также выявлена у нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса и пяти игроков «Тампы».

В конце мая было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Сезон возобновится с плей-офф. Команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов.