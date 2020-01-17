У пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) в ближайшее время появится возможность оплаты проезда банковской картой. Об этом в пятницу, 17 января, заявил директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Артем Царев во время круглого стола «Московские центральные диаметры: Два месяца в пути».

По его словам, оплата проезда банковской картой является одной из важных пользовательских функций, заложенной в логику МЦД. В настоящее время специалисты работают в направлении запуска этого функционала. Он будет запущен уже в 2020 году, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Движение по двум первым маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Участие в запуске принимал президент России Владимир Путин. С момента запуска диаметров пассажиры совершили уже около 24 млн поездок.

МЦД-1 и МЦД-2 — это 132 км пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. С запуском диаметров сократилась загруженность 20 станций подземки. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.