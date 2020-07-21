Украинские правоохранители заявили, что задержанный в Харькове мужчина, который, предположительно, является сообщником мужчины, захватившего заложников в Луцке, согласился сотрудничать со следствием, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции страны.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что один из сообщников Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками, задержан несколько часов назад в Харькове. У них, по словам Авакова, были контакты.

«Сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению. Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование. В настоящее время мужчина задержан и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления», — говорится в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что при обысках у подозреваемого были изъяты корпусы от гранат, запалы и другое оружие.

«Во время осмотра дома гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа к ним, три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, «Дрейзе» (винтовки – ред.) и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему», — добавили в полиции.

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм «Земляне». После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.

«Людей много, полный автобус…»: захват заложников в Луцке 1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

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"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

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Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.