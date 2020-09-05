Об опасности заражения гриппом и COVID-19 одновременно рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко. По его словам, организму крайне тяжело справиться с двумя болезнями одновременно.

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— Два тяжелейших заболевания в одном организме — это ситуация крайне тяжелая, возможна смерть, поэтому нам нужно минимизировать возможность заражения с начала, а если заражение и произошло, то минимизировать тяжесть течения одной инфекции и второй инфекции, — отметил эксперт.

По его убеждению, единственным возможным способом защититься от последствий этих болезней — вакцинация.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что осенью возможна вторая волна COVID-19.

— Может быть, вирус вернётся, но это необязательно. Он распространяется так же, как и обычные ОРВИ, — отметил специалист.

Для некоторых семей инфекция обернулась трагедией — люди потеряли близких, но врачи накопили опыт, ошибки проанализированы и не повторятся, добавил он.

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что масштабная поставка вакцин от коронавируса сможет начаться к середине 2021 года. Как заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, любая вакцина должна пройти полноценные клинические испытания, состоящие из трех этапов.

Ранее сообщалось, что в России вакцинация будет добровольной.