со ссылкой на газету «Аль-Ватан».

Источник издания сообщил, что тяжелая артиллерия ударила по позициям террористов в трех населенных пунктах в провинции Хама и трех в провинции Идлиб.

Накануне подробности о нападении боевиков привел руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии.

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