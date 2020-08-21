В пятницу на территории спорткомплекса «Ахмат-Арена», где проводит домашние матчи в Премьер-лиге грозненский футбольный клуб «Ахмат», был совершен религиозный обряд жертвоприношения.

По поручению генерального директора комплекса в честь приближающейся 69-й годовщины со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова группа людей привезла к стадиону и зарезала быка.

«Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость», — указано в сообщении пресс-службы «Ахмат Арены».

View this post on Instagram Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цуьнан!). Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость. Дала къобал дойла вайн саг1а! A post shared by Ахмат Арена (@akhmat_arena) on Aug 21, 2020 at 4:04am PDT

Отец нынешнего правителя Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года. С 1995 по 2000 годы он занимал должность муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, а в октябре 2003 года был избран первым президентом ЧР. Погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.

Добавим, что в 2013 году Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить жертвоприношения на футбольном поле или на стадионе до, во время или после матчей под своей эгидой, назвав подобные обряды абсолютно неуместными и недопустимыми.

Запрет был введен после того, как перед домашним для казахстанского «Шахтера» (Караганда) матчем квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» прямо на стадионе «Астана Арена» был зарезан баран. Инициаторами проведения ритуала, призванного принести удачу принимающей команде, выступили сами футболисты.