Самым простейшим и доступным способом для украшения праздников являются воздушные шары.
Эти праздничные аксессуары подойдут для любого мероприятия. Ими можно украшать как помещение, так и открытое пространство.
Воздушными шариками можно украсить корпоративное мероприятие, дни рождения, всевозможные выставки и другие яркие события.
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Несмотря на свою простоту шары имеют множество преимуществ. Они прекрасно справляются с основной функцией — созданием праздничной атмосферы.
Современные дизайнеры придумали множество способов использования воздушных шаров.Они создают из них самые разнообразные объекты, которые становятся изюминкой на любом празднике.
Самым изысканным украшением являются воздушные арки. В основном их заказывают при открытии какого-нибудь заведения.
Арки чаще всего располагаются у входа в здание или у дверей комнаты, если праздник домашний. Классические арки создаются куполообразной формы с использованием разноцветных шариков.
Переплетение нескольких слоёв цветных шаров создаёт потрясающее впечатление.
Самыми популярными украшениями считаются всевозможные предметы или персонажи, сделанные из воздушных шаров. Объекты могут быть созданы как гигантских, так и небольших размеров.
Потрясающе выглядят исполинские букеты или животные, достающие до потолка. Что касается персонажей, то к ним в основном относятся мультяшные герои.
Во время светских вечеринок можно увидеть столы, украшенные шарами. Чтобы украшения не мешали во время трапезы, их надувают гелием.
А чтобы воздушные шары не улетели, их привязывают к какому-либо декору, находящемуся в центре стола.
В некоторых случаях шары не закрепляют, а используют для украшения потолка. Парящие шары наполняют помещение атмосферой лёгкости и воздушности.