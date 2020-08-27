Самым простейшим и доступным способом для украшения праздников являются воздушные шары.

Эти праздничные аксессуары подойдут для любого мероприятия. Ими можно украшать как помещение, так и открытое пространство.

Воздушными шариками можно украсить корпоративное мероприятие, дни рождения, всевозможные выставки и другие яркие события.

Заказать шары с гелием с недорогой доставкой можно на проверенном ресурсе Шарикофф.

Несмотря на свою простоту шары имеют множество преимуществ. Они прекрасно справляются с основной функцией — созданием праздничной атмосферы.

Современные дизайнеры придумали множество способов использования воздушных шаров.Они создают из них самые разнообразные объекты, которые становятся изюминкой на любом празднике.

Самым изысканным украшением являются воздушные арки. В основном их заказывают при открытии какого-нибудь заведения.

Арки чаще всего располагаются у входа в здание или у дверей комнаты, если праздник домашний. Классические арки создаются куполообразной формы с использованием разноцветных шариков.

Переплетение нескольких слоёв цветных шаров создаёт потрясающее впечатление.

Самыми популярными украшениями считаются всевозможные предметы или персонажи, сделанные из воздушных шаров. Объекты могут быть созданы как гигантских, так и небольших размеров.

Потрясающе выглядят исполинские букеты или животные, достающие до потолка. Что касается персонажей, то к ним в основном относятся мультяшные герои.

Во время светских вечеринок можно увидеть столы, украшенные шарами. Чтобы украшения не мешали во время трапезы, их надувают гелием.

А чтобы воздушные шары не улетели, их привязывают к какому-либо декору, находящемуся в центре стола.

В некоторых случаях шары не закрепляют, а используют для украшения потолка. Парящие шары наполняют помещение атмосферой лёгкости и воздушности.