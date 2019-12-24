Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении напавших на сотрудников полиции подростков. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В сообщении сказано, что постановление о возбуждении уголовного дела о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей около городского Дворца культуры в Апатитах признано законным и обоснованным, пишет RT.

Инцидент произошел 20 декабря. Группа подростков после дискотеки продолжила веселиться на улице с алкоголем. После того как они начали громко ругаться матом и хулиганить, администрация ДК вызвала полицию. Правоохранители приехали и попытались успокоить несовершеннолетних, но подростки избили двоих полицейских, напоминает REGNUM. У одного из них диагностировали сотрясение мозга, у второго — ушибы. Нападавших задержали и доставили в отделение полиции. После допроса их передали под присмотр родителей.

Позднее родители одного из подростков обратились в местный следственный отдел регионального СУ СК России и потребовали проверить законность действий полиции при задержании. Следователи начали проверку по данному факту.