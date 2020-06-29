Елизавета Исакова. Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться. <…> Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась", — сказал он.

Гендиректор ВОЗ отметил, что 30 июня исполнится ровно полгода с тех пор, как организация получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае.

Спустя шесть месяцев, количество зараженных в мире достигло десяти миллионов человек, умерли 500 тысяч, добавил он.

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии. По его словам, это связано с тем, что многим людям «надоело сидеть дома», при этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным.