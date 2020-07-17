Елизавета Исакова. Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Количество новых случаев за сутки стабилизировалось между 40-45 тысячами. Так что мы не видим ежедневного прироста, какой мы видели в апреле и мая. Мы видели резкий рост кривой до середины июня и июля, а затем плато. Но мы пока не видим, чтобы кривая пошла вниз. Так что с этой точки зрения количество случаев стабилизировалось, но они не сокращаются на ежедневной основе. Бразилия только в середине», — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что Бразилия вышла на плато, количество смертей пока не снижается. Но это произойдет автоматически, как было в других странах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.