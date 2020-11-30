У россиян начал появляться иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

О росте коллективного иммунитета свидетельствуют данные серологических исследований Роспотребнадзора и научных институтов. Однако говорить о росте иммунитета у всего населения пока нельзя, поскольку в исследованиях представлена репрезентативная выборка, отметила представитель ВОЗ.

Вйнович добавила, что этот иммунитет ещё недостаточен для полной победы над COVID-19. Также ещё неизвестно как долго держится иммунитет и насколько он устойчив.

Мы ещё не знаем, насколько он устойчив, насколько он имеет именно защитную роль, если это была бессимптомная инфекция или она проходила тяжело, — сказала он.

Мелита Вуйнович считает, что «росту иммунитета нужно помочь при помощи вакцины».

По данным на утро 30 ноября, за минувшие сутки в России зафиксировано 26 338 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 17 247 пациентов, скончались 368 человек.

В общей сложности, с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в России зафиксировано 2 295 654 случая заболевания COVID-19. 1 778 704 человека выздоровело, умерли 39 895 заболевших.

Как считает вирусолог Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, в России с вирусом уже столкнулись порядка 20–45% населения, писал NEWS.ru.