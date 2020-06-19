Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Накануне в течение суток в ВОЗ поступила информация о более чем 150 тысяч новых случаях заражения коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем, подчеркнул Гебрейесус.

Он добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Глава ВОЗ также упомянул, что особенную опасность вирус представляет для беженцев, у которых нет доступа к необходимым санитарным условиям и другим благам.

Тедрос Адханом Гебрейесус призвал «все страны и всех людей сохранять крайнюю бдительность». Он рекомендовал соблюдать меры предосторожности — безопасную социальную дистанцию, оставаться дома в случае болезни, прикрывать рот и нос при кашле, мыть руки, носить защитную маску, если это необходимо. Кроме того, страны должны продолжать работу по выявлению заразившихся, их изолирование, проведение тестирования, а также лечить всех заболевших.

Глава ВОЗ обратил внимание, что многим людям надоело оставаться дома, власти стран стремятся возобновлять экономическую деятельность. Однако вирус все еще стремительно распространяется, он все так же смертельно опасен, а большинство людей до сих пор уязвимы, предупредил Гебрейесус.

С минимальными потерями

Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями пандемии.

Как подчеркнул президент, самое главное, что ситуация с коронавирусом «нас всех объединила».

Вместе с этим глава государства призвал не забывать, что проблем еще достаточно.

Пандемия

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.

Симптомы

Единственными симптомами COVID-19 могут быть потеря вкуса и обоняния, но чаще это один из первых признаков заболевания, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Минздрава России.

Симптомами коронавируса также могут быть сухой кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, заложенность носа или насморк, конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, уточнили в Минздраве.

Результаты масштабного международного исследования связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека в свою очередь показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в ротовой полости.