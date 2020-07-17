Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 миллиона, всего скончались более 585 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 июля, тогда за 24 часа были выявлены более 230 тысяч случаев COVID-19.

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 237 743 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 682 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 13 616 593, число летальных исходов — 585 727.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 7 154 840 и Европе — 3 008 972.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.