Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за последние сутки.

На сайте организации сказано, что заразились более 292 тыс. человек.

Всего с начала пандемии в мире выявлено 17,1 млн случаев инфицирования COVID-19, скончались 668 910 человек. За минувшие 24 часа умерло 6812 человек с положительным анализом на коронавирус.

На территории США число зараженных новым типом коронавируса превысило 4,5 млн человек, зафиксировано более 152 тыс. летальных исходов.