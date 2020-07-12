За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Скончались 5285 пациентов с COVID-19. Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.

Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.

Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

Данные университета Джонса Хопкинса

По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусом заразились 12 720 028 человек, число летальных случаев составляет 565 178.

Число выздоровевших от COVID-19, по данным университета, в мире достигло 7 005 452.

Вакцина

Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил ранее Mpravda.com директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов.

Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации и возможностью масштабирования производства.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В России к настоящему времени COVID-19 за все время распространения заболевания диагностировали у 727 162 человек, из них 11 335 скончались, 501 061 выздоровел. Всего в стране провели более 23 миллионов тестов.