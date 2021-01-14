По словам директора программы ВОЗ по ЧС Майкла Райана, что касается пандемии коронавируса, то 2021 год может оказаться более сложным, чем 2020-ый.

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Заболеваемость вновь достигла пика. Так, в мире зафиксировали почти 5 млн новых случаев заражения и более 85 000 смертей за последние 7 дней. Кроме того, вирус постоянно мутирует.

По данным экспертов, количество заражений коронавирусом в мире превысило 90 млн, почти 2 млн человек умерли.

Российские специалисты неоднократно отмечали, что вакцинация должна исправить положение.

Как заявил президент Владимир Путин в ходе совещания, победить коронавирус в мире пока не удается. Также пока не получается побороть все негативные последствия, связанные с пандемией. Говоря о ситуации с коронавирусом в России, Путин отметил некоторое снижение заболеваемости.

Вакцинация стартовала в России в начале декабря прошлого года. Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V». По результатам анализа, он показал эффективность почт 92 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов. Сделать прививку могут граждане от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний.

Ранее сообщалось, что с 1 января россияне смогут получить сертификат о вакцинации в онлайн-формате. Документ о прививке им выдадут в личном кабинете на сайте госуслуг.