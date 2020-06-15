Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения тесно сотрудничает с властями Китая по выявлению причин новой вспышки COVID-19 в Пекине, в ближайшее время направит в страну дополнительную группу экспертов, заявил на брифинге в понедельник исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Пекин является большим городом и очень динамичным, поэтому здесь всегда будет озабоченность. И вы можете видеть эту озабоченность в реакции китайских властей. Мы следим за ситуацией очень внимательно. У нас есть команда, как раз в Пекине… Мы предложили дополнительную помощь и поддержку, если она понадобится, и, возможно, мы увеличим команду нашего офиса в стране большей экспертизой в ближайшие дни, по мере того, как будет развиваться расследование», — сказал он.

По его словам, ВОЗ тесно сотрудничает с Китаем, в том числе для выявления генетической последовательности и других расследований того, откуда вирус появился вновь.

Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» в районе Фэнтай в минувшую субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.

Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными. При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 — с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое – в тяжелом.