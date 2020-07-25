со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

До этого ВОЗ сообщала о рекордных 284 196 случаях COVID-19 и 9753 жертвах.

За истекшие 24 часа в мире зарегистрировали 284 083 новых случая COVID-19 и 6270 смертей.

По сведениям ВОЗ, общее число случаев инфицирования в мире достигло 15 581 009, по меньшей мере 635 173 пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.

Больше всего случаев заражения выявили в Северной и Южной Америке – 8 292 311 и Европе – 3 192 041.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ученые разработали прибор для экспресс-теста на COVID.

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