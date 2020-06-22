Всемирная организация здравоохранения 21 июня зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом нового типа за сутки — 183 020, следует из отчета, опубликованного на сайте организации.

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Больше всего новых случаев — в Северной и Южной Америке. Лидируют Бразилия (55 тысяч), США (37 тысяч) и Индия — около 15 тысяч человек.

В некоторых штатах США зафиксировали рекордное число зараженных за сутки (в Калифорнии 21 июня выявили 4,5 тысяч новых случаев, что стало максимальным значением с марта). В Бразилии, по данным на 21 июня, заболевших стало больше на 17,4 тыс. человек, а количество смертей превысило 50 тысяч.

Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных — более 150 тысяч — ВОЗ зафиксировала 18 июня

По данным сервиса Worldometers, количество случаев заражения в мире на утро 22 июня превысило девять миллионов. Эта статистика различается с данными проекта Университета Джонса Хопкинса — там указано 8,96 миллиона человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

К ключевым симптомам COVID-19, как сообщалось ранее, относятся сухой кашель, высокая температура и головные боли. У некоторых наблюдается потеря вкуса, обоняния и очень сильная слабость.

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