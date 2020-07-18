За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Этот показатель стал суточным максимумом заболеваемости за все время пандемии. Предыдущий рекорд зафиксировали накануне: вчера COVID-19 диагностировали у 238 тысяч человек.

Таким образом, общее число случаев заражения в мире превысило 138 миллионов, по меньшей мере 593 тысячи пациентов скончались. Больше всего больных зарегистрировали в Северной и Южной Америке.