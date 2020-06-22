Елизавета Исакова. Выявление итальянскими учеными вируса COVID-19 в сточных водах в декабре прошлого года на данном этапе не меняет ситуацию с происхождением вируса, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Итальянское исследование интересное. Это важное исследование, которое надо продолжать. Но я не думаю, что на данном этапе это исследование может изменить происхождение вируса как таковое», — сказал он.

По его словам, исследование показывает тот факт, что вирус мог циркулировать на севере Италии еще в декабре прошлого года. Однако пока неизвестно, какое влияния на вспышку COVID-19 оказало присутствие вируса в окружающей среде и не спровоцировали ли ее привозные случаи.