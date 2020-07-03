Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) испытывает осторожный оптимизм в отношении возможного появления вакцины от коронавируса, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Как вы знаете, на данный момент у нас нет ни одной вакцины от коронавируса. Так что вопрос заключается в том, будет ли вообще у нас вакцина. Конечно, у нас должен быть оптимизм, но осторожный, так как это будет первая вакцина от коронавируса», — сказал он.

По его словам, экспертов сейчас интересует вопрос, будет ли возможность для достаточного производства вакцины, когда она появится, чтобы предоставить ее всем странам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.