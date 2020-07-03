Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения призывает жителей стран, где отмечен новый рост случаев COVID-19, по возможности оставаться у себя дома и не выходить лишний раз на улицу, заявила на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«В любой стране, где отмечается рост или активная передача вируса, каждый отдельный человек имеет выбор. Мы подчеркнули, что каждый должен знать, что делать, если он инфицирован, чтобы предотвратить распространение инфекции. Вы также можете сделать свой выбор. Если вы можете остаться дома в этих регионах, если вас просят это сделать, то делайте это. Потому что те, кто работает на передовой, не могут этого сделать. И мы все должны сыграть свою роль здесь», — сказала она.