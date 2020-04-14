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Важно не допустить в России резкого ослабления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, стратегии выхода должны быть постепенными, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«ВОЗ рекомендует следующие критически важные шаги (в борьбе с распространением коронавирусной инфекции): изолировать, тестировать и отслеживать каждый новый случай COVID-19, обеспечивать эффективную работу системы здравоохранения, а также соблюдение населением всех профилактических правил и режима самоизоляции. В России все вышеуказанные меры внедрены, и очень важно не допустить их резкого ослабления. Стратегии выхода должны быть постепенными», — подчеркнула представитель ВОЗ, отвечая на просьбу спрогнозировать, когда возможно в России начать завершение режима изоляции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.

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