Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности.

Об этом говорится в сообщении в Twitter организации.

«Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019-nCoV», — заявили в ВОЗ.

В организации добавили, что анализ показал, что на таких предметах, как письма и посылки, коронавирусы долго не живут.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что случаев инфицирования через посылки в мире не зафиксировано.

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