Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение снять гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с COVID-19, заявила в среду на брифинге эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.

«Заседание экспертной группы только что завершилось. Было принято решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках тестов солидарности», — сказала она.

По ее словам, решение было основано на трех параметрах, в том числе собственных данных ВОЗ о лекарстве и результатах тестов, проведенных в Великобритании. Эксперты ВОЗ уже запустили процесс остановки испытаний медикамента.

Ранее ВОЗ уже приостанавливала использование гидроксихлорохина в тестах солидарности лекарств для борьбы с COVID-19. После предварительных исследований лекарство вернули на испытания с указанием, что его тесты можно проводить только под наблюдением врачей.

Американский медицинский регулятор FDA 15 июня также убрал препараты хлорохин и гидроксихлорохин из списка разрешенных для лечения COVID-19.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Однако ряд исследований не нашли пользы от применения этого препарата. Трамп критиковал результаты этих исследований.