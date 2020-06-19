Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Вчера в ВОЗ поступили сведения более чем о 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель", — отметил чиновник.

Он добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

«Мир находится в новой и очень опасной фазе», — подчеркнул Гебрейесус.

Он обратил внимание, что людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся возобновлять экономическую деятельность.

«Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы», — предостерег глава ВОЗ.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, инфекцию выявили более чем у 8,35 миллиона человек, из них 450 тысяч скончались.