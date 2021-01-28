ВОЗ признала, что возможна еще одна пандемия. На этот раз ее может вызвать вирус Nipah.

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В 1999 году этот вирус был выявлен в Малайзии у фермеров, которые разводят свиней и проживают на реке Нипах.

Речь не идет о свином гриппе, который бушевал в 2009 году. Это условное название заболевания, вызываемого штаммами вируса гриппа. Свиной грипп распространён среди домашних свиней в ряде стран.

Что касается вирус Nipah, то его носители в природе — плодоядные летучие лисицы, отряд крылановых. Людям вирус передается после контакта с зараженными свиньями, а также если они съедят финики, загрязнённые выделениями летучих лисиц.

Смертность от вируса может составить 40-75% Лекарства от него пока нет. Ко всему прочему, он очень заразен.

Нужно помнить, что это не первая пандемия, с которой сталкиваются люди. Испанский грипп был, видимо, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год, заразились не менее 550 миллионов человек. Пик пандемии случился в США во время второй волны, это была осень 2018 года, тогда умерло очень много людей. Всего в мире умерло не менее 50 миллионов человек.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил снижение числа новых случаев коронавируса в России. По его словам, это произошло благодаря новогодним праздникам. Цепочки передачи вируса разорвались, так как граждане фактически находились на изоляции в течение инкубационного периода коронавируса, добавил он.