Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя и курения, чтобы противостоять пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил телеканал CNN.

«Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите. Курение может увеличить риск развития тяжелой формы заболевания, если вы будете инфицированы», — сказал Гебрейесус на брифинге.

Он порекомендовал уделять минимум 10 минут в день физической активности.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира.

В России на данный момент выявлены 253 случая заражения, большинство из них привозные.