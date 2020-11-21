Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышки кори у детей. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ, а также ученые из Австралии и Эфиопии провели исследование на эту тему, пишет РБК.

Из-за пандемии программы вакцинации от кори во многих странах претерпели сбои. Уже 94 миллиона детей в 26 странах пропустили запланированные прививки. И в следующем году это может привести к резкому росту заболеваемости корью.

Ученые опасаются, что количество детей, которые не будут привиты от кори, в ближайшие месяцы продолжит расти. В первую очередь, это касается детей, которые живут в труднодоступных и бедных районах.