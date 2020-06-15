Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 негативно повлияла на программы по борьбе с гриппом, что может привести к росту заболевших и неспособности выявлять новые вирусы гриппа, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Эпиднадзор за гриппом либо приостановлен, либо сокращается во многих странах, и наблюдается резкое сокращение обмена информацией и вирусами гриппа из-за пандемии COVID-19. По сравнению с последними тремя годами мы наблюдаем резкое сокращение количества образцов, которые проверяются на грипп во всем мире. Мы также наблюдаем сокращение на 62% числа поставок вирусов в центры, которые сотрудничают с ВОЗ, и на 94% числа вирусов гриппа, данные о генетических последовательностях которых загружаются в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива и основной источник геномных данных вирусов гриппа и нового коронавируса, ответственного за COVID-19 — ред.)», — сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, сокращение наблюдений за гриппом объясняется несколькими причинами, в том числе перепрофилированием персонала и цепочек снабжения, перегруженностью лабораторий и транспортными ограничениями.

«Эти сбои могут иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, такие как утрата способности обнаруживать и сообщать о новых вирусах гриппа, обладающих потенциалом пандемии», — подчеркнул гендиректор ВОЗ.