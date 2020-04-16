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Первое в России официальное сообщество российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось во «ВКонтакте». Об этом сообщила в четверг пресс-служба соцсети.

Отмечается, что ВОЗ будет делиться информацией о коронавирусе нового типа и другими новостями сферы общественного здравоохранения. В частности, речь идет о последних открытиях и прогнозах ученых в вопросах борьбы с COVID-19, советах, как действовать, если появились симптомы болезни, и многом другом.

«ВОЗ — главный мировой эксперт по COVID-19. Мы рады, что организация, которая возглавила глобальную борьбу с коронавирусом, выбрала именно «ВКонтакте», чтобы информировать людей о пандемии и в дальнейшем делиться другими достоверными материалами по теме здравоохранения», — цитирует пресс-служба CEO «ВКонтакте» Андрея Рогозова.

«Создавая официальную страницу ВОЗ в России в крупнейшей русскоязычной социальной сети «ВКонтакте», мы стремимся стать онлайновым источником справочной информации в области общественного здравоохранения, предоставляя пользователям доступ к новейшим материалам и документам ВОЗ», — подчеркнула в свою очередь представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Публикации ВОЗ появятся не только в ленте новостей у подписчиков, но и попадут в тематическую ленту соцсети «Коронавирус». По данным "ВКонтакте", ежедневно ее просматривают 47,8 млн раз.

Ранее "ВКонтакте" создала единый центр информации по коронавирусу, запустила тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты.

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